اتفاقية تعاون بين المنظمة الدولية للإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وتسعى هذه الاتفاقية بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للابل فهد بن فلاح بن حثلين إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها دعم المشروعات والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة الإبل عالميا، وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية عن الإبل على مستوى العالم من أجل الاطلاع على هذا الموروث الكبير، وبناء خريطة مفاهيم دولية عن الإبل، واقامة معرض متخصص عن مقتنيات الإبل، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل، والاهتمام بثقافة الطفل وتنميتها وربط الاطفال بموروث الإبل، على مستوى العالم وطباعة موسوعة الإبل عبر العصور ونشرها ورقياً وإلكترونياً، ودعم المبادرات المتعلقة بترجمة أعمال الإبل من اللغة العربية وإليها .
يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO تعد منظمة غير ربحية مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، تأسست في شهر مارس 2019، وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني .
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