الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان ، والعرضيات ، والعاصمة المقدسة وأضم والجموم وعرفات , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه

انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 والنصف مساء .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.