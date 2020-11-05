

الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

يبدأ غدًا الجمعة في محافظة جدة وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، وذلك في مركز النادر للصقور.

وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الجاري.

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16:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جدة.. المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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