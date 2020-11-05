السعودية اليوم / رئيس مؤسسة الريّ يفتتح مقر فرع المؤسسة بالمدينة المنورة



الأحساء 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

افتتح رئيس المؤسسة العامة للريّ الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك أمس، مقر فرع المؤسسة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك استكمالاً لإستراتيجية المؤسسة التوسعية في استخدام المياه المتجددة.

وحث آل الشيخ منسوبي الفرع على بذل الجهد لخدمة المستفيدين، منوهاً بما قدمه سمو أمير منطقة المدينة المنورة من دعم لافتتاح الفرع, ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمتابعته لتطوير قطاع الريّ في المملكة.

كما قدم مدير فرع المؤسسة بالمنطقة المهندس ماجد الأحمدي عرضًا عن ما أنجز خلال الفترة الماضية في تجهيز مقر الفرع وأعمال المؤسسة بالمنطقة.

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16:54ت م

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