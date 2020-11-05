اجتماعي / انطلاقة أولى برامج المرحلة الثانية من حملة "مكاني بينكم" بالتأهيل الشامل بتبوك



تبوك 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

انطلقت أمس بقسم الخدمات الاجتماعية بمركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك أولى برامج حملة "مكاني بينكم" في مرحلتها الثانية والموجهة لأهالي وأولياء أمور المقيمين والمقيمات بالمركز؛ وتهدف إلى التعريف بحقوق ذوي الإعاقة ونشر التوعية والتثقيف بتلك الحقوق وتقديم الإرشاد الأسري لهم والتعريف بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والجهات البديلة التي تقدم تلك الخدمات والعمل المشترك لتمكين تلك الفئة من التأهيل والتدريب والتوظيف؛ من أجل الوصول إلى العيش في بيئتهم الطبيعية وهم يتمتعون بكامل حقوقهم.

وسيقدم المركز خلال هذه الحملة حزمة من البرامج تتضمن لقاءات وجلسات إرشادية وندوات حوار ومحاضرات وورش عمل معرفية وتدريبية ورسائل إرشادية نصية وأخرى مصورة وذلك بالتعاون من العديد من المختصين لدى الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل حملة مكاني بينكم وتقديم الإرشاد الأسري للأهالي وأولياء الأمور لكافة الجوانب التي تخص تلك الفئة.

//انتهى//

16:39ت م

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