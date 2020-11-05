السعودية اليوم / أمين الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء مجلس بلدي القطيف



الدمام 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف وعددا من أعضاء المجلس.

وتم خلال اللقاء متابعة بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم المواطنين، التي تسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأهالي المحافظة.

وأشار المهندس الجبير إلى أن محافظة القطيف شهدت وتشهد مشاريع كبيرة أسوة بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك من خلال الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع البلدي من القيادة الحكيمة ، والإمكانيات التي سخرتها الأمانة خدمة للوطن وكافة المواطنين والمقيمين حتى ينعموا بهذه الخدمات البلدية، منوهاً بما حققه المجلس البلدية خلال الفترة الماضية من إنجازات بالتنسيق والتعاون مع بلدية المحافظة.

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16:28ت م

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