السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل محافظي المنطقة المكلفين حديثاً



بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم, محافظي المنطقة بعد تكليفهم في مناصبهم الجديدة.

وأوصى سموه المحافظين بتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة، مؤكداً أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة بوصفهم الذراع المهم للإمارة.

فيما أكد المحافظون سعيهم لخدمة المنطقة ومحافظاتها على أكمل وجه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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15:26ت م

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