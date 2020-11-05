ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

الخميس 5 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 349,386 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5489 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 474 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 336,068 حالة.