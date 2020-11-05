شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : تطوير بيئة العمل وصولًا للتميز النيابي والان نبدء بالتفاصيل

• افتتاح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم المقرّ الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفضيلة رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع الشيخ المعجب والوفد المصاحب على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي وُفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال الشيخ سعود المعجب في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: "إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولًا للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتدادًا لما تجده النيابة العامة من رعاية من القيادة الرشيدة".