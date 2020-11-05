شروط استعارة عمال الزراعة عبر أجير بعد إلغاء نظام الكفالة

2020-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بإمكان منشآت القطاع الزراعي التي لا يتجاوز عدد العمالة فيها عادة عن 6 عمال استعارة عمالة من منشآت أخرى عن طريق إصدار تصريح خدمات العمالة عن طريق منصة أجير.

شروط استعارة العمالة

وتسعى هذه الخدمة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تعزز من تنظيم الإعارة الموسمية لهذه الفئة من المنشآت، ومن ضمنها:

1- تغطية الاحتياج الموسمي للمنشآت المساهمة في زيادة إنتاجية المزارع المحلية.

2- خفض التكاليف على أصحاب المزارع.

3- كما تمكن الخدمة كل من المزارعين والرعاة والصيادين الخاصين من الاستفادة من خدمات عمالة المنشآت مما يسهم في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة.

4- توفير حلول مناسبة تغطي وتخدم احتياجاتهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب الضوابط التنظيمية.

وأفادت الوزارة أن مدة الإعارة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة شريطة أن لا تتجاوز 4 أشهر للفترة الواحدة ولفتت إلى أن العدد المسموح للإعارة هو 12 عاملاً بحد أقصى.

إلغاء نظام الكفالة

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.



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