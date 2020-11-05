فيديو.. متحدث الصحة: التقيد التام بالاحترازات يجنبنا المرحلة الثانية من كورونا

2020-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد التام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل المملكة في المرحلة الثانية من فيروس كورونا.

وتشهد العديد من دول العالم خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفيات خاصة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وقال العبدالعالي :المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وتابع : “التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.”

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت أمس عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (441) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (3355941) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7871) حالة من بينها (6737) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (348936) حالة، توفي منهم (5471) حالة.

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