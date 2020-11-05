شكرا لقرائتكم فيديو.. متحدث الصحة: التقيد التام بالاحترازات يجنبنا المرحلة الثانية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متحدث الصحة: التقيد التام بالاحترازات يجنبنا المرحلة الثانية من كورونا
أكد أن استهتار البعض يعني الضرر للكل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد التام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل المملكة في المرحلة الثانية من فيروس كورونا.
وتشهد العديد من دول العالم خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفيات خاصة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.
وقال العبدالعالي :المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.
وتابع : “التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.”
حالات كورونا في السعودية
وكانت وزارة الصحة كشفت أمس عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (441) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (3355941) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7871) حالة من بينها (6737) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (348936) حالة، توفي منهم (5471) حالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. متحدث الصحة: التقيد التام بالاحترازات يجنبنا المرحلة الثانية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.