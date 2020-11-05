، "الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.الأرصاد حالة الطقس