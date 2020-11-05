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توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.
وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.
وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".
فيروس كورونا الجديد
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 03:44 PM
وفق دراسة أجراها علماء جامعة فلوريدا الأمريكيةعامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه
توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.
وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.
وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".
، عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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