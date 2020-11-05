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تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم، عدداً من المشاريع الإنشائية التنموية بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها. واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المشاريع من مدير عام الشؤون الفنية المهندس علي الفهيدي ومهندسي الهيئة الملكية بينبع.
واستهل الجولة بتفقد مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان "المحول الشرقي"، وتفقد بعد ذلك سير العمل في مشروع ربط طريق الملك عبدالعزيز بالمحول الشرقي، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة حماية ومراقبة البيئة، ومشروع تجهيز وتأهيل مستودعات برنامج الخدمات الصحية، كما اطلع على مشروع إنشاء وتصميم محطة 11K ، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى المطبعة والتصاميم.
واختتمت الجولة -التي رافقه فيها مديرو العموم، ومدراء الإدارات ذات العلاقة- بتفقد سير العمل في مشروع العمائر السكنية بحي العزيزية.
وشكر الدكتور فهد القرشي في ختام جولته الزملاء في قطاع الشؤون الفنية وفريق العمل من الكوادر السعودية الشابة على الجهود المبذولة، ووجه بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع الإنشائية في المواعيد المحددة وبجودة عالية، مشيداً بالدور الذي يؤديه المهندسون السعوديون في المتابعة والإشراف على تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 03:19 PM
أشاد بدور المهندسين السعوديين في المتابعة والإشراف"القرشي" يتفقد مشاريع إنشائية بمدينة ينبع الصناعية.. ويوجه بسرعة تنفيذها
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم، عدداً من المشاريع الإنشائية التنموية بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها. واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المشاريع من مدير عام الشؤون الفنية المهندس علي الفهيدي ومهندسي الهيئة الملكية بينبع.
واستهل الجولة بتفقد مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان "المحول الشرقي"، وتفقد بعد ذلك سير العمل في مشروع ربط طريق الملك عبدالعزيز بالمحول الشرقي، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة حماية ومراقبة البيئة، ومشروع تجهيز وتأهيل مستودعات برنامج الخدمات الصحية، كما اطلع على مشروع إنشاء وتصميم محطة 11K ، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى المطبعة والتصاميم.
واختتمت الجولة -التي رافقه فيها مديرو العموم، ومدراء الإدارات ذات العلاقة- بتفقد سير العمل في مشروع العمائر السكنية بحي العزيزية.
وشكر الدكتور فهد القرشي في ختام جولته الزملاء في قطاع الشؤون الفنية وفريق العمل من الكوادر السعودية الشابة على الجهود المبذولة، ووجه بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع الإنشائية في المواعيد المحددة وبجودة عالية، مشيداً بالدور الذي يؤديه المهندسون السعوديون في المتابعة والإشراف على تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع.
، "القرشي" يتفقد مشاريع إنشائية بمدينة ينبع الصناعية.. ويوجه بسرعة تنفيذها ،
المصدر : الخليج 365
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