شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء السياحة بدول التعاون يناقشون خطة تنفيذ مشروع "عاصمة الخليج" والان نبدء بالتفاصيل
و تناول الاجتماع المواضيع المرتبطة بجهود الدول الأعضاء للتصدي لجائحة كورونا المستجد (COVID-19)، والتوصيات الصادرة عن ندوة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد التي أعدتها الأمانة العامة، إضافة إلى الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون، ومشروع عاصمة السياحة الخليجية.
كما بحث المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، واتخذت بشأنها القرارات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول المجلس.
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