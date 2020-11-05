شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء السياحة بدول التعاون يناقشون خطة تنفيذ مشروع "عاصمة الخليج" والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الخامس ،اليوم ،عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبرك الحجرف ، ورئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

و تناول الاجتماع المواضيع المرتبطة بجهود الدول الأعضاء للتصدي لجائحة كورونا المستجد (COVID-19)، والتوصيات الصادرة عن ندوة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد التي أعدتها الأمانة العامة، إضافة إلى الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون، ومشروع عاصمة السياحة الخليجية.

كما بحث المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، واتخذت بشأنها القرارات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول المجلس.