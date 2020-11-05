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صندوق الاستثمارات العامة يبحث فرص الاستثمار المشترك في مصر
عصام بن سعيد : دراسة الفرص المطروحة ومراجعة المشروعات القائمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعيد، أن صندوق الاستثمارات العامة حريص على الاستثمار في مصر من خلال التعاون مع صندوق السيادة المصري في عدد من المشروعات المطروحة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقبل أمس في القاهرة، الدكتور عصام بن سعيد، ورئيس شركة نيوم نظمي النصر، وسفير المملكة لدى القاهرة أسامة النقلي، وعدد من أعضاء صندوق الاستثمارات العامة وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال الوزير عصام بن سعيد إن هذه الزيارة تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري أن حكومة بلاده تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكداً أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.
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