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فيديو.. بوتين يضع المصحف على مكتبه ويقتبس آيات من القرآن
متابعات الخليج 365 - متابعة
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل إضافة إلى كتاب رابع على مكتبه.
وقال بوتين في مقطع فيديو بمناسبة الوحدة الوطنية تدعو إلى حب الآخر والتقارب والتفاهم والتواصل مع الغير لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن كافة الكتب السماوية تدعو إلى تحسين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لونه.
واقتبس بوتين آيات من القرآن الكريم عن الإحسان للناس خاصة ذوي القربى وجزاء المحسنين عندالله.
كما اقتبس عددًا من آيات التوراة والإنجيل التي تحث على حب الآخر.
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