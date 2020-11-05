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2020-11-05 مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية مصادرة في جمرك مطار جدة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت الجمارك السعودية عن عقد مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية مصادرة في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك يوم 1442/03/22هـ الموافق 8-11-2020 وقالت الجمارك إنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي (100,000) مائة ألف ريال بشيك مصدق.

إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % ( علاوة على قيمة البيع).

يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.

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