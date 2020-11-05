، "الآسيوي" يؤيد العقوبة ضد لاعب "بيرسيبوليس" الإيراني ،

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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس، ردّ الاستئناف الذي تقدم به نادي "بيرسيبوليس" الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي اعتبر أن اللاعب عيسى آل كثير، خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق "نسخة عام 2019".
وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم "بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى" لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 وحتى 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار.
"الآسيوي" يؤيد العقوبة ضد لاعب "بيرسيبوليس" الإيرانيمحمد البقمي الخليج 365 2020-11-05
قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس، ردّ الاستئناف الذي تقدم به نادي "بيرسيبوليس" الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي اعتبر أن اللاعب عيسى آل كثير، خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق "نسخة عام 2019".
وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم "بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى" لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 وحتى 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
03:03 PM
الحرمان من جميع الأنشطة المحلية والدولية لـ 6 أشهر
قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس، ردّ الاستئناف الذي تقدم به نادي "بيرسيبوليس" الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي اعتبر أن اللاعب عيسى آل كثير، خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق "نسخة عام 2019".
وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم "بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى" لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 وحتى 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار.
، "الآسيوي" يؤيد العقوبة ضد لاعب "بيرسيبوليس" الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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