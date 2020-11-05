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شهد القنصل العام للمملكة العربيّة السعوديّة بهونج كونج، حمد بن محمد الجبرين، حفل تكريم الـ 85 حافظاً للقرآن الكريم الذي نظّمته لجنة مواد الجالية الإسلاميّة بجامع كولون الكبير في إقليم هونج كونج بالصين، بحضور المفتي العام الشيخ محمد أرشد، وعدد من أعضاء اللجنة، وأولياء أمور الطُلاّب والطالبات.
ونوّه المفتي العام للاقليم بالدعم الذي تلقاه الجالية الإسلاميّة بالإقليم، والمتابعة الحثيثة لكُل ما يهم العمل الإسلامي ويساهم في نشر الوسطيّة والاعتدال ونشر تعاليم الاسلام الخالدة.
وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعدد من الكلمات، وفي ختامه كرّم القنصل الطُلاّب والطالبات الخاتمين والتقطت الصور التذكاريّة بهذه المناسبة .
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 02:46 PM
المفتي العام نوه بالدعم الذي تلقاه الجالية الإسلاميّة بالإقليمالقنصل السعودي بهونج كونج يشهد حفل تكريم 85 حافظاً للقرآن
شهد القنصل العام للمملكة العربيّة السعوديّة بهونج كونج، حمد بن محمد الجبرين، حفل تكريم الـ 85 حافظاً للقرآن الكريم الذي نظّمته لجنة مواد الجالية الإسلاميّة بجامع كولون الكبير في إقليم هونج كونج بالصين، بحضور المفتي العام الشيخ محمد أرشد، وعدد من أعضاء اللجنة، وأولياء أمور الطُلاّب والطالبات.
ونوّه المفتي العام للاقليم بالدعم الذي تلقاه الجالية الإسلاميّة بالإقليم، والمتابعة الحثيثة لكُل ما يهم العمل الإسلامي ويساهم في نشر الوسطيّة والاعتدال ونشر تعاليم الاسلام الخالدة.
وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعدد من الكلمات، وفي ختامه كرّم القنصل الطُلاّب والطالبات الخاتمين والتقطت الصور التذكاريّة بهذه المناسبة .
، القنصل السعودي بهونج كونج يشهد حفل تكريم 85 حافظاً للقرآن ،
المصدر : الخليج 365
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