شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من عسل مغشوش يحتوي على مادة خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من منتج عسل مغشوش بالأسواق . حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من منتج عسل مغشوش بالأسواق . وأكدت " الغذاء والدواء " أن منتج العسل " Epimedyumlu Macun " يتم تسويقه بإدعاءات طبية مخالفة ويحتوي على مادة سيلدينافيل وهي مادة دوائية يجب ألا تستخدم بدون وصفة طبية ، خاصةً لمرضى الكبد والقلب والضغط ومن تعرضوا لجلطات سابقة ومن يستعملون أدوية معينة في علاج الذبحة الصدرية . وأكدت " الغذاء والدواء " على التنسيق مع الجهات المختصة لمنع دخول المنتج للأسواق المحلية وتداوله .

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