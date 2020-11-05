شكرا لمتابعة خبر عن العفو عن قاتل بالدمام بعد شفاعة أمير الشرقية ونائبه لدى ولي الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نجحت جهود سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو الأمير نائبه أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز في إنهاء خلاف بسبب قضية قتل في مدينة الدمام .

وأعلن ولي الدم تنازله عن القاتل لوجه الله تعالى ثم تقديراً لشفاعة سمو أمير المنطقة الشرقية والذي يرأس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين ، ونائب أمير المنطقة .

ويأتي ذلك في ضوء الجهود لنشر قيم الإسلام التي تحض على العفو وإرساء السلام الإجتماعي كما نص الشرع المطهر وأنظمة المملكة .