شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

نجحت مواطنة في إنشاء أول مشروع نسائي يقدم خدمة الصيانة والبرمجة على مستوى المملكة ، وذلك بمنطقة حائل .

وأكدت أنها كانت تطمح للمشروع منذ أن كانت بالمتوسط ، حيث كان لديها ميول الفك والتركيب والإصلاح ، وفتحت المشروع بالفعل في 2016 م .

وأضافت أن المشروع نسائي 100 % ويضم المواطنات ، ويهدف لتوفير مكان لصيانة الهواتف والحواسيب تأمن فيه المرأة على خصوصياتا وصورها الموجودة بالهاتف وهذا هو طبيعة مجتمعنا المحافظ ، وفقاً لـ"الإخبارية ".

كما أكدت أن المشروع يضم عدد من الفتيات والطالبات بالكليات التقنية اللاتي ترغبن في التدريب بشكل عملي .