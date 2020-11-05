شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):نجحت مواطنة في إنشاء أول مشروع نسائي يقدم خدمة الصيانة والبرمجة على مستوى المملكة ، وذلك بمنطقة حائل .
وأكدت أنها كانت تطمح للمشروع منذ أن كانت بالمتوسط ، حيث كان لديها ميول الفك والتركيب والإصلاح ، وفتحت المشروع بالفعل في 2016 م .
وأضافت أن المشروع نسائي 100 % ويضم المواطنات ، ويهدف لتوفير مكان لصيانة الهواتف والحواسيب تأمن فيه المرأة على خصوصياتا وصورها الموجودة بالهاتف وهذا هو طبيعة مجتمعنا المحافظ ، وفقاً لـ"الإخبارية ".
كما أكدت أن المشروع يضم عدد من الفتيات والطالبات بالكليات التقنية اللاتي ترغبن في التدريب بشكل عملي .
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