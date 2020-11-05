شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تعلق على إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع ما تم تداوله بشأن الإعلان عن وجود فتيات قادرات على الزواج داخل أحد المراكز التابعة لفرع الجوف.

وكان الإعلان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكر أن فتيات لديهن إعاقة بسيطة في المركز المعني، وقادرات على الزواج.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، أنه جاري التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.