مستندات يجب توافرها لطلب تمديد الايفاد لمنسوبي التعليم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة التعليم المستندات والنماذج الالكترونية لطلبات تمديد الايفاد للفصل الدراسي الثاني عبر نظام فارس. أوضحت وزارة التعليم المستندات والنماذج الالكترونية لطلبات تمديد الايفاد للفصل الدراسي الثاني عبر نظام فارس. وطالبت الوزارة بخطة الدراسة على أن تتضمن ما يلي: 1- اسم الموفد مصدقة من عمادة الدراسات العليا Advertisements 2-سجل أكاديمي حديث ومصدق من عمادة الدراسات العليا 3- خطاب من المشرف على الدراسة يتضمن مببرات طلب التمديد على أن يكون مصدق من عمادة الدراسات العليا 4- صورة من قرار الايفاد الصادر من الوزارة

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