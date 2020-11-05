السماح للمنشآت الزراعية بإستعارة العمالة من منشآت أخرى عبر "أجير"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس إمكانية استعارة المنشآت الزراعية العمالة من منشآت أخرى . أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس إمكانية استعارة المنشآت الزراعية العمالة من منشآت أخرى . وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة عن طريق إصدار تصريح خدمة العمالة عبر منصة أجير . وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ما يسهم في دعم المنشآت الصغيرة ويمكن للمزارعين والرعاه والصيادين الإستفادة من تلك الخدمات .

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