شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الصحة" يؤكد أهمية المرحلة الحالية ويوجه نصائح للشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإرتفاعات المجددة التي ظهرت في بعض الدول وأدت إلى عودة الإغلاق نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية .

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن أغلب الإصابات لوحظت بين الشباب والمطاعم وأماكن الإحتفالات مع الإستهتار بإرتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات .

وأضاف : المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية. التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.

وتابع أن المملكة تنعم الآن بحمد الله بالأمان الصحي بعد إلتزام المعظم بالإجراءات في أصعب الأوقات وبعدها ، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون أسهل حال الإلتزام .