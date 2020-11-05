شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة مخاطر "الجبن الكريمة" بعد الفيديو المنسوب لـ "الغذاء والدواء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتشرت قبل أيام تحذيرات حول الأجبان الكريمة وضررها على الصحة ، مع الإستعانة بفيديو منسوب لهيئة الغذاء والدواء يدعي إتلاف تلك الأجبان لضررها على الصحة .
وبالبحث تبين لـ"صدى " أن هذا الفيديو المتداول غير صحيح وأن الواقعة الحقيقة تعود لإتلاف كميات من الأجبان المختلفة وليس الجبن الكريمة بالتحديد ، وذلك بعد ظهور علامات التلف لسوء التخزين .
ومن جانبها أكدت " الغذاء والدواء " أنها تحرص على سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية .
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