شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة مخاطر "الجبن الكريمة" بعد الفيديو المنسوب لـ "الغذاء والدواء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشرت قبل أيام تحذيرات حول الأجبان الكريمة وضررها على الصحة ، مع الإستعانة بفيديو منسوب لهيئة الغذاء والدواء يدعي إتلاف تلك الأجبان لضررها على الصحة .

وبالبحث تبين لـ"صدى " أن هذا الفيديو المتداول غير صحيح وأن الواقعة الحقيقة تعود لإتلاف كميات من الأجبان المختلفة وليس الجبن الكريمة بالتحديد ، وذلك بعد ظهور علامات التلف لسوء التخزين .

ومن جانبها أكدت " الغذاء والدواء " أنها تحرص على سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية .