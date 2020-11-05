شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد مخالفات في مساكن العمالة بشمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية على مساكن العمالة ضمن نطاق بلدية شمال الرياض، بهدف منع نشوء بؤر جديدة لفيروس نفذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية على مساكن العمالة ضمن نطاق بلدية شمال الرياض، بهدف منع نشوء بؤر جديدة لفيروس كورونا الجديد. ورصدت الفرق الرقابية عدداً من المخالفات لدى منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي الفيروس. وتمثلت أبرز هذه المخالفات في عدم توفير تهوية جيدة في المسكن، وسوء حفظ الأطعمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رصد مخالفات في مساكن العمالة بشمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.