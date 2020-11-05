بالفيديو.. أمطار غزيرة على صبيا اليوم

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تشهد منطقة جازان أمطار متفرقة اليوم الخميس مع قرب إنتهاء الوسم . تشهد منطقة جازان أمطار متفرقة اليوم الخميس مع قرب إنتهاء الوسم . وأظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة في صبيا غير أنها لم تؤثر على الحركة المرورية . وكان الدكتور خالد " الزعاق " الباحث الفلكي قد نبه بأمطار بدءً من يوم السبت المقبل ولعدة أيام . إقرأ أيضا:

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