شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لا يزال متوقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبه برنامج حساب المواطن بأن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لايزال متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج. نبه برنامج حساب المواطن بأن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لايزال متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج. ونوه بإلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه 18 عاما أو أكثر. يذكر أنه تم تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم منذ مارس الماضي.

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