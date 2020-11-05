شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم رد المصلي على غيره بالإيماء بالرأس أو اليد .

وقال الشيخ " السليمان " أنه لا حرج في ذلك وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بيده في الصلاة ، وثبت عنه " عليه الصلاة والسلام " أنه رد السلام على أحد المارين بالإشارة بيده الشريفة .

وأضاف ، أن هذا يدل على جواز الرد والحركة اليسيرة كالإيماء بالرأس لمصلحة خاصة بالتأكيد أو النفي ، وحتى لا يتعجل المصلي صلاته كي يتمكن من الرد على السائل .