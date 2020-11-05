شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تعد وجبات للمعتمرين القادمين من الخارج أثناء فترة العزل الإحترازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نجحت مواطنة في إرتياد مجال الطهي وفنونه المختلفة حتى أصبحت من أهم مقدمي الوجبات على اختلاف جنسية المعتمرين .

وأكدت " هيفاء الزبيدي " أنها بدأت فن الطهي منذ صغرها وعلمتها والدتها الكثير ولكنها قررت دراسته وعندما تخرجت عملت في 2014 بجدة ثم عملت في 2018 بفندق في مكة ، وقررت إعداد الوجبات للمعتمرين القادمين من الخارج بحسب الوجبات المشهورة في كل بلد .

وأكدت أنها تطمح في إنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي مؤكدة أنها ستخدم السياحة والفندقة وتعلم الشباب والفتيات الكثير عن هذا المجال الشيق .