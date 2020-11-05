شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تعد وجبات للمعتمرين القادمين من الخارج أثناء فترة العزل الإحترازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):نجحت مواطنة في إرتياد مجال الطهي وفنونه المختلفة حتى أصبحت من أهم مقدمي الوجبات على اختلاف جنسية المعتمرين .
وأكدت " هيفاء الزبيدي " أنها بدأت فن الطهي منذ صغرها وعلمتها والدتها الكثير ولكنها قررت دراسته وعندما تخرجت عملت في 2014 بجدة ثم عملت في 2018 بفندق في مكة ، وقررت إعداد الوجبات للمعتمرين القادمين من الخارج بحسب الوجبات المشهورة في كل بلد .
وأكدت أنها تطمح في إنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي مؤكدة أنها ستخدم السياحة والفندقة وتعلم الشباب والفتيات الكثير عن هذا المجال الشيق .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطنة تعد وجبات للمعتمرين القادمين من الخارج أثناء فترة العزل الإحترازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.