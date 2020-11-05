شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح آلية السفر والعودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة. وقال حساب المديرية العامة للجوازات عبر حسابه في تويتر بإمكان المقيم السفر والعودة للمملكة بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد. جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات بشأن طريقة السفر والعودة للمسافرين.

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