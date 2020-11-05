شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد مرور محطة الفضاء الدولية أمام القمر من القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

سلط خالد الزعاق على ظاهرة مرور محطة الفضاء الدولية أمام قرص القمر من عيون الجواء بالقصيم

أوضح الزعاق: "تمر محطة الفضاء الدولية علي القمر وتشاهد علي نطاق ضيق جدا من القصيم ، حيث أنه من الصعوبة تصوير محطة الفضاء لأنه يحتاج إلى أجهزة دقيقة وحساسة لان مروره يستغرق جزء من الثانية ونحن نستغل مرور محطة الفضاء علي هذين الجرمين بحيث يصير خلفية لتتضح هذه المحطة ".

وأصاف أن محطة الفضاء الدولية أول مختبر فضائي مأهول بداخله 6علماء يجرون اختبارات متعددة للمستقبل بأربعة معامل داخل المحطة .