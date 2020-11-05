بالفيديو.. فتاة تحتفل بـ "الهالوين" في شارع عام بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تحتفل بالهالوين في أحد الشوارع العامة، مما أثارت جدلا واسعا. تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تحتفل بالهالوين في أحد الشوارع العامة، مما أثارت جدلا واسعا. وتظهر الفتاة خلال مقطع الفيديو ترتدي أزياء تنكرية مخيفة، وتحتفل بعيد الهالوين، وتستعرض بملابسها التنكرية وترقص على أنغام موسيقى غربية. Advertisements وتناقل الفيديو على نطاق واسع، حيث أكد النشطاء أن الفتاة جنسيتها يمنية، مشيرين أنها تستعرض ملابسها التنكرية احتفالا بالهالوين في أحد شوارع الرياض. وطالب النشطاء باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفتاة،. لمخالفتها الذوق العام، والقيم بالمملكة.

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