سرقة إبل بـ300 ألف ريال بالقصيم.. وضبط 7 متورطين في الواقعة

3 مواطنين و4 سودانيين
ألقت شرطة القصيم القبض على 7 أشخاص (3 مواطنين و4 مقيمين من الجنسية السودانية) في العقد الرابع من العمر، بعد تورطهم في سرقة الإبل.
وكشفت شرطة القصيم أن قيمة المسروقات تزيد عن 300 ألف ريال؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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