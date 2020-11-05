«قياس».. آلية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة بالهوية الوطنية

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية الوطنية 1442 هـ عبر موقع قياس الإلكتروني.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب والممثلة بالمركز الوطني للقياس قد حددت موعد الفترة الأولى لاختبار القدرات العانة للبنين والبنات في الفترة من 15 صفر 1442هـ حتى 23 صفر 1442هـ، وتمت الاختبارات وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات ١٤٤٢ عبر موقع قياس وفقاً للخطوات التالية:

- ادخل على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

- قم بالدخول إلى ملف الطالب.

- اختر خانة النتائج.

- حدد نوع الاختبار.

- اضغط على بحث.

- ستظهر قائمة تفصيلية بالنتائج.

ويعد اختبار القدرات شرطاً لالتحاق خريجي الثانوية العامة بالجامعات السعودية مع اختبار التحصيلي، ويتم إجراء اختبار القدرات للطلاب في آخر سنتين من المرحلة الثانوية حتى يكون معيار لمعرفة الطالب الأكثر قدرة لمتابعة الدراسة في الجامعات والكليات السعودية.

وينقسم اختبار القدرات لورقي ومحوسب وعلى الطالب أن يحصل علي معدل درجات يؤهله لدخول الجامعات، كما تنقسم النتائج إلى الدرجات الكمية، والدرجات اللفظية، ثم الدرجات الكلية، لجميع الطلبة والطالبات، الذين خاضوا الاختبار.

استرجاع كلمة مرور قياس برقم الجوال

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وفي حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بالمستخدم والتي تمكِّنه من الدخول إلى مركز الوطني لقياس الأداء للحصول على الخدمات المختلفة التي يقدمها، فيمكن للمستخدم استعادة كلمة المرور من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمركز قياس عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

- اضغط على جملة «هل نسيت كلمة المرور».

- اكتب رقم السجل المدني

- انقر على «أنا لست برنامج روبوت».

- اضغط على أيقونة «متابعة».

- اختر الطريقة المناسبة من خيارات استعادة كلمة المرور، وهي عبر الجوال.

- ادخل رقم الجوال

- اكتب رمز التحقق المرسل عبر البريد الإلكتروني.

- قم بتعيين كلمة مرور جديدة.

- قم بتأكيد كلمة المرور.

- اضغط على أيقونة "تغيير كلمة المرور".

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