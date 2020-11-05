وزارة العدل تُنجِز 26 ألف خدمة عبر «الموثق».. توثيق وفسخ وكالات وإفراغ رهون

نفذ الموثقون والموثقات المعتمدون من وزارة العدل، خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، نحو 26 ألف عملية توثيقية تنوعت بين توثيق الوكالات وفسخها وتوثيق الإفراغات العقارية، بالإضافة إلى تصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وبيَّنت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى أن تُسهِّل على الأفراد والمؤسسات والشركات، الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر كتابات العدل نفسها، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تُقدِّم العديد من الخدمات التوثيقية، وتشمل إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات والإفراغات العقارية، وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهنه، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك، وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين، وخدمة الإقرار بسداده أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق، المتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وجوجل بلاي.

وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها إلى القطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة في جميع أنحاء المملكة؛ حيث نفذوا أكثر من 296 ألف عملية توثيق وفَّرت على أكثر من نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل واستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.

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يُذكَر أن خدمة الموثق تأتي ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني (شركة ثقة).

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