كتلة هوائية باردة في الشمال.. و«طقس العرب» يتوقع خريطة الأمطار

توقَّع حساب «طقس العرب» الموثق، على تويتر، اليوم الخميس أنّ يتأثر أقصى شمال المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيًا، كما تهطل زخات أمطار رعدية غزيرة أحيانًا على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وأوضح أن الفرصة تشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف وجنوب مكة المكرمة، وتشمل بعض المناطق الساحلية، والقريات وطريف شمالًا.

وقال طقس العرب عبر حسابه الرسمي على تويتر: متوقع كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على أقصى شمال المملكة، كما يتوقع أن تهطل زخات أمطار رعدية غزيرة أحيانًا على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتشمل الفرصة أجزاء من جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف وجنوب مكة المكرمة، وتشمل الفرصة بعض المناطق الساحلية، والقريات وطريف شمالًا.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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