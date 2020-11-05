بدء خدمة الختم الرقمي.. وصندوق «التنمية الزراعية» يحدِّد المميزات

تهدف للاستغناء عن المعاملات الورقية..
أطلق صندوق التنمية الزراعية، خدمة الختم الرقمي، التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية مصدقة وموثوقة للمستفيدين؛ حيث يعد الصندوق مقدمَ خدمات تصديق رقمي حكومي معتمدًا لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
وذكر الصندوق (عبر موقع تويتر)، أن الختم الرقمي يهدف إلى دعم التجول الرقمي والاستغناء عن المعاملات الورقية بطريقة مبتكرة وذات موثوقية عالية.
وأضاف الصندوق أن هناك أربعة مميزات للختم الرقمي، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهلة التحقق من الوثيقة، وأنه معتمد قانونيا، وحماية الوثائق المهمة من التلف.
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