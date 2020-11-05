ناصر الهزاني: 5 مهن لا يشملها نظام عقود العمل الجديد

ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لن تشمل خمسة مهن.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، ناصر الهزاني، لقناة الإخبارية، إن المبادرة لا تشمل العمالة المنزلية لأنها مختصة بالعاملين المهنيين في القطاع الخاص، أما العمالة المنزلية لها نظام آخر.
وكانت مصادر بوزارة الموارد البشرية أوضحت أن المبادرة لا تشمل مهن: الحارس والسائق الخاص والراعي والبستاني (المزارع) والعمالة المنزلية.
وكانت وزارة الموارد البشرية، أطلقت أمس الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021 م.
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