«الكهرباء»: كيفية الاستفادة من الخدمات في حالة العقار المرهون

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات الاستفادة من خدمات الشركة في حالة العقار المملوك أو المرهون للبنك.

كما حدَّدت شركة الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إجراءات إعادة الخدمة بعد الفصل لعدم السداد.

العقار المملوك للبنك

يلزم المشترك بدايةً تغيير وتعديل البيانات الأساسية عن طريق زيارة أقرب مكتب للخدمات. وللقيام بذلك لا بد من إرفاق:

– صورة من صك ملكية العقار.

– صورة من هوية المشترك.

– صورة من خطاب البنك بالموافقة على نقل بيانات المالك إلى اسم المشترك.

– تعبئة النموذج (مرفق النموذج).

وأوضحت شركة الكهرباء، أنه إذا رأت أن التمديدات الكهربائية الموجودة داخل عقار المشترك أو الموصلة بمعدات الشركة؛ غير مأمونة وتشكل خطرًا على السلامة؛ تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك بالتنسيق مع الدفاع المدني بعد تسليمه إشعارًا مسبقًا بهذا الخصوص.

كما نوهت أنه يجوز فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك بعد تسليمه إشعارًا مسبقًا عند إجراء أي تغيير مؤقت أو دائم في تمديدات الأسلاك داخل المبنى أو خارجه مما قد يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

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إجراءات إعادة الخدمة

وأشارت شركة الكهرباء، إلى أنها تُعيد الخدمة الكهربائية في أسرع وقت ممكن للمشتركين الذين تم فصلها عنهم.

وكشفت الشركة أنه بعد تسديد المشترك كافة مستحقات الشركة ورسم إعادة الخدمة الكهربائية؛ يمكن إضافة رسم الإعادة آليًّا مع فاتورة المشترك القادمة.

وحددت شركة الكهرباء، الإجراءات التي يقوم بها المشترك لإعادة الخدمة بعد السداد، وهي:

– سداد الفاتورة.

– الاتصال بمركز الاتصال الموحد للشركة السعودية للكهرباء 920001100.

– طلب إعادة الخدمة الكهربائية.

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