«التنمية الاجتماعية» تعلِّق على واقعة «المتاجرة بالبشر» في الجوف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر الهزاني (عبر حسابه على تويتر)، إنه «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة».

وانتشر خلال الساعات الماضية، هاشتاق على موقع التواصل تويتر بعنوان (#مركزالجوفيتاجر_بالبشر) للتعليق على منشور متداول منسوب إلى «مركز الجوف للرعاية النهارية» زعم وجود فتيات في مركز الجوف التخصصي من ذوات الإعاقة البسيطة من عمر 20 حتى 40 سنة، قادرات على الزواج وإعمار البيت، داعيا للزواج منهمن.

اقرأ أيضا:

ناصر الهزاني: 5 مهن لا يشملها نظام عقود العمل الجديد