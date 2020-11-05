تطبيق «توكلنا» يجدِّد التذكير بطريقة التسجيل بدون «بطاقة هوية»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التسجيل للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة هوية.

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «المواطن الموجود داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية، يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة».

وتابع التطبيق أنه «يلزمه قبل التسجيل، تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله، من أحد المسجلين في (أبشر)».

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من جهة أخرى، أوضح تطبيق توكلنا أنه عند تحديد نوع التصريح «شخصي» للمناسبات، فإن الحد الأقصى المسموح به هو 50 زائرًا فقط.

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