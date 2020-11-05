دعم الموهبة
وقال الأمين العام لـ«موهبة» الدكتور سعود المتحمي: إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار في المجتمع، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسد ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.
وأضاف المتحمي أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبنَّاء بين مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وجسد شراكة فاعلة تنعكس إيجابًا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين بشكل يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع، ويخلق بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام، لافتًا إلى أن الفريق السعودي المشارك كان في أعلى درجات الجاهزية. وشاركت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في أولمبياد البلقان للرياضيات بفريق ضم ستة طلبة، هم: حمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي، ومروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي، وأحمد البحراني، ومهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية، الذين تلقوا أكثر من 3000 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين خلال رحلتهم في عالم مسابقات الرياضيات الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب المملكة يحصدون 6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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