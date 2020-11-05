مدن ترفع نسبة المصانع الغذائية 200% والطبية 150%

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية «مدن» في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% إلى أكثر من 915 مصنعًا، والمصانع الطبية بأكثر من 150% لتصل إلى 173 مصنعًا، خلال السنوات الخمس الأخيرة في الفترة من 2016م وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2020.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلَّف قصي العبدالكريم، أن الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة من 2016 «عام تدشين رؤية المملكة 2030» وحتى الربع الثالث من 2020 لتصل إلى ذروتها خلال العام الماضي 2019 في قطاعي الصناعات الغذائية والطبية. الارتفاع

وأوضح أن الإحصاءات المُحدثّة التي أجرتها «مدن» أظهرت ارتفاعًا في أعداد المصانع الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب 200% خلال الفترة المذكورة من 318 مصنعًا في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعًا بين منتج وتحت الإنشاء، يوجد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعًا، فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعًا، و118 مصنعًا من نصيب القطاع الشرقي. تنوع المنتجات وأضاف العبدالكريم أن البيانات الإحصائية كشفت تنوعًا مهمًا في المنتجات الغذائية لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.

وبين أنه بالتوازي مع المجال الغذائي فقد شهدت المصانع الطبية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 150% لتصل قرابة 173 مصنعًا بين منتج وتحت الإنشاء بنهاية الربع الثالث من 2020م صعودًا من 64 مصنعًا في 2016م يتركز معظمها في القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بإجمالي 90 مصنعًا طبيًا، يليه القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية بـ60 مصنعًا ثم القطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية بها 23 مصنعًا طبيًا.

الصناعات الطبية

وأشار العبدالكريم إلى أن الصناعات الطبية بالمدن الصناعية تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلًا عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل. ووصف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلَّف عام 2019م بـ«الاستثنائي»، حيث تصاعدت خلاله أعداد المصانع الغذائية والطبية بشكل متسارع يشبه الطفرة الاستثمارية، قياسًا بالأعوام السابقة عليه، ليحتل المرتبة الأولى في النشاط الاستثماري بتدشين 187 مصنعًا غذائيًا و33 مصنعًا طبيًا، معللًا الأسباب بالمرونة التي تميز استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، ومواكبتها طموحات ورغبات شركائها الصناعيين في كل الأوقات وتحت مختلف الظروف والمستجدات الطارئة.