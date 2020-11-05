السعودية اليوم / تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 605 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316665 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6893 حالة وفاة.

// انتهى //

13:44ت م

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إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 338875 حالة، منها 15317 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 605 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316665 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6893 حالة وفاة.// انتهى //13:44ت م0072

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