

الدمام 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 907 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

ونتج عن الجولات الرقابية ضبط 24 مخالفة، منها 15 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً، باستخدام 149763 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7517 طنا من النفايات، وإزالة 4060 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9424 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتؤكد الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة معالجة الشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة البلدية في المنطقة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

// انتهى //

13:40ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 907 جولات رقابية في أسواق المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.