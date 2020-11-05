السعودية اليوم / مؤسسة البريد السعودي تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا"



الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت مؤسسة البريد السعودي اليوم أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة "خلّي طابعك.. طابعنا" التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة العشرين تزامناً مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين (G20) بهدف تصميم طوابع قمة العشرين.

وفاز كل من زيان شيخ عن فئة تمكين الإنسان بمبلغ وقدره (10) آلاف ريال، وفاز بالجائزة الثانية محمد العمري عن فئة الحفاظ على كوكب الأرض بمبلغ وقدرة (10) آلاف ريال، فيما فاز بالجائزة الثالثة مهند أبو عيشة عن فئة تشكيل آفاق جديدة بمبلغ وقدرة (10) آلاف ريال.

وأفصحت اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" عن تدشين طابع تذكاري رابع يجمع في تصميمه الفئات الثلاث الآنف ذكرها ضمن تصميم واحد، بهدف الاحتفاء الرسمي من قبل مؤسسة البريد السعودي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المهم المنعقد على أرض المملكة للمرة الأولى.

وبينت المؤسسة أن الطوابع الثلاثة الفائزة متاحة أمام الجمهور من خلال تقنيات ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي، وهو ما يشكل ميزة إضافية للمسابقة ككل، تمكن جميع المهتمين بهذه المسابقة الاطلاع والتفاعل المباشر مع الطوابع بفئاتها الثلاث.

وأوضحت المؤسسة أن الطوابع ستكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسة للبريد وكذلك عبر البريد الإلكتروني

وأطلقت المؤسسة بهذه المناسبة صفحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني تتحدث عن طوابع مجموعة العشرين وصورها وطريقة استخدام الطوابع التفاعلية مع شرح مختصر لكل طابع وبإمكان الجميع الاطلاع عليها أيضاً من خلال تطبيق الجوال لمؤسسة البريد السعودي.

يذكر أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كانت قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، حيث تُعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

// انتهى //

13:38ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأعلنت مؤسسة البريد السعودي اليوم أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة "خلّي طابعك.. طابعنا" التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة العشرين تزامناً مع رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين (G20) بهدف تصميم طوابع قمة العشرين.وفاز كل من زيان شيخ عن فئة تمكين الإنسان بمبلغ وقدره (10) آلاف ريال، وفاز بالجائزة الثانية محمد العمري عن فئة الحفاظ على كوكب الأرض بمبلغ وقدرة (10) آلاف ريال، فيما فاز بالجائزة الثالثة مهند أبو عيشة عن فئة تشكيل آفاق جديدة بمبلغ وقدرة (10) آلاف ريال.وأفصحت اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" عن تدشين طابع تذكاري رابع يجمع في تصميمه الفئات الثلاث الآنف ذكرها ضمن تصميم واحد، بهدف الاحتفاء الرسمي من قبل مؤسسة البريد السعودي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المهم المنعقد على أرض المملكة للمرة الأولى.وبينت المؤسسة أن الطوابع الثلاثة الفائزة متاحة أمام الجمهور من خلال تقنيات ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي، وهو ما يشكل ميزة إضافية للمسابقة ككل، تمكن جميع المهتمين بهذه المسابقة الاطلاع والتفاعل المباشر مع الطوابع بفئاتها الثلاث.وأوضحت المؤسسة أن الطوابع ستكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسة للبريد وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] يوم الأحد القادم 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020، وذلك على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي ستشهده المملكة خلال الأيام القلائل المقبلة.وأطلقت المؤسسة بهذه المناسبة صفحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني تتحدث عن طوابع مجموعة العشرين وصورها وطريقة استخدام الطوابع التفاعلية مع شرح مختصر لكل طابع وبإمكان الجميع الاطلاع عليها أيضاً من خلال تطبيق الجوال لمؤسسة البريد السعودي.يذكر أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كانت قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، حيث تُعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //13:38ت م0070

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.